Amazon Warehouse cambia, ora si chiama Amazon Seconda Mano e ti regala 5€

Amazon Warehouse si trasforma in Amazon Seconda Mano. Il team di Amazon Seconda Mano è impegnato a dare nuova vita ai prodotti resi. Ogni articolo viene attentamente valutato per garantirne la qualità e sottoposto a un’ispezione dettagliata e testato accuratamente, inclusa eventuali riparazioni, per assicurarsi che sia in ottime condizioni prima della vendita. Se siete interessati a qualche prodotto usato, correte a dare un’occhiata a questo indirizzo.

Addio Amazon Warehouse, benvenuta Amazon Seconda Mano

Se sei un cliente che preferisce acquistare prodotti usati come scelta ecologica per l’ambiente, Amazon Seconda Mano è la soluzione perfetta perché propone una vasta gamma di prodotti usati, di seconda mano o con confezione aperta, tutti in ottime condizioni e a prezzi scontati rispetto al loro valore originale. In questo modo, puoi fare acquisti consapevoli e sostenibili senza compromettere la qualità e senza rinunciare alla garanzia legale e al praticissimo servizio di reso offerti da Amazon.

Per l’occasione Amazon mette anche a disposizione 5€ di bonus regalo da spendere in qualsiasi prodotto usato, per tutti i clienti eleggibili.

Di seguito ecco qualche offerte piu’ interessanti del momento:

Airy Fryer XXL

Questo eccellente prodotto per la cucina di Ariete frigge senza olio: la sua tecnologia ad aria ti consente infatti di friggere con un solo cucchiaio di olio in modo sano e leggero, ma gustoso come la frittura tradizionale. Prezzo Amazon Seconda Mano 72€.

Samsung Galaxy S22, Caricatore incluso

Smartphone top di colore bianco da 256GB, caratterizzato da un look sofisticato, che oggi è in vendita su Amazon a 506€ nella colorazione bianca. La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W per la Ricarica Super-Rapida, per ricaricare il tuo Galaxy S22 5G.

Macchina da caffè Nespresso Inissia De’Longhi

Nespresso Inissia EN80.B, macchina da caffè di De’Longhi con sistema capsule Nespresso e serbatoio acqua 0.7L. Per un caffè come al bar, con due lunghezze in tazza programmabili in base alla quantità di caffè che preferisci: Espresso e Lungo. In omaggio buono da 20€ spendibile sull’acquisto di prodotti Nespresso. Tutto a soli 68€.

OPPO Find X3 Lite – Blue Astral

OPPO Find X3 Lite oggi puoi averlo a 311 euro nella colorazione Blue Astral grazie alla promozione presente su Amazon. Find X3 Lite è dotato di processore Qualcomm Snapdragon 765G, che supporta le bande 5G, e offre 8GB di RAM per prestazioni reattive e una notevole durata della batteria.

Samsung Galaxy Watch5 40mm

Samsung Galaxy Watch5 40 mm, ci puoi fare tutto quello che vuoi: con lo Sleep tracker l’orologio fitness monitora il sonno con la tecnologia di tracking del sonno, ma anche il battito cardiaco, il livello di ossigeno del sangue, gli esercizi e ogni pratica sportiva che vuoi esercitare. Usato costa solo 171€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.