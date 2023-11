ANC, mega batteria e SOUND PRO: Jabra Elite 4 a 59€ su Amazon (-38%)

Hai atteso pazientemente l’arrivo del Black Friday per acquistare un paio di cuffie true wireless in offerta su Amazon? Sappi che le popolarissime Jabra Elite 4 sono protagoniste di un calo repentino di prezzo con uno sconto immediato del 38%; l’occasione che tanto stavi aspettando per acquitarle al prezzo shock di appena 59€ con consegna rapida e gratuita.

Oltre all’impareggiabile rapporto qualità/prezzo le cuffie a marchio Jabra hanno tutto ciò di cui hai bisogno per ascoltare i tuoi brani preferiti sempre al massimo della qualità.

Su Amazon puoi acquistare le cuffie TWS Jabra Elite 4 con il 38% di sconto

La tecnologia di pairing rapido ti offre la possibilità di iniziare ad ascoltare tutta la musica che vuoi non appena apri il piccolo case di ricarica rapida, mentre la connettività Bluetooth di ultima generazione ti assicura sempre una connessione stabile per la trasmissione di brani ad altissima risoluzione.

Leggere, comodissime da indossare e con una batteria che ti accompagna senza fatica per 22 ore (con la custodia), Jabra Elite 4 supporta anche la tecnologia di cancellazione attiva del rumore che blocca i rumori di fondo per garantirti telefonate chiare e cristalline.

Con un calo di prezzo su Amazon del 38% hai a disposizione un ottimo paio di cuffie true wireless al prezzo più conveniente di sempre; metti subito nel carrello le Jabra Elite 4 e sfrutta la consegna rapida e gratuita garantita con i servizi Prime per riceverle a casa già domani.

