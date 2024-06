Anche Joe Biden potrebbe accettare donazioni di criptovalute tramite Coinbase

Le criptovalute stanno giocando un ruolo fondamentale nelle campagne elettorali di quest’anno.

Sebbene questi beni siano stati criticati fin dalla loro origine, hanno certamente fatto molta strada da quando i candidati presidenziali alla Casa Bianca li stanno abbracciando.

Come ha già fatto l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, anche l’attuale presidente Joe Biden potrebbe saltare sul carro delle criptovalute.

Secondo i rumors di ieri, la campagna di Biden ha considerato la prospettiva di accettare criptovalute per le donazioni.

Il Presidente è ora in trattative con Coinbase Commerce, la piattaforma che aiuta anche a gestire le donazioni di criptovalute di Trump.

L’exchange con sede negli Stati Uniti ha creato Coinbase Commerce per consentire ai trader e piccoli commercianti di accettare centinaia di criptovalute come metodo di pagamento. L’azienda aiuta le donazioni di Trump da maggio 2024.

Biden sta cercando di attirare i giovani elettori attraverso le criptovalute?

Secondo il sondaggio annuale sulle famiglie della Federal Reserve, nel 2023 circa 18 milioni di americani hanno utilizzato e posseduto criptovalute.

I Millennial dominavano le classifiche, con quelli di età compresa tra 30 e 44 anni che rappresentavano la maggior parte degli utenti di criptovaluta. La Gen Z o quella di età compresa tra 18 e 29 anni è rimasta subito indietro rispetto ai millennial in termini di utilizzo della criptovaluta.

La campagna di Biden ha preso di mira i giovani elettori sottolineando la riduzione del debito degli studenti.

Oltre a ciò, Biden ha utilizzato i social media per raggiungere la sua fascia demografica più giovane. Tuttavia, questo non sembra funzionare per il Presidente e l’inclinazione verso Trump potrebbe aumentare.

Un recente sondaggio giovanile di Harvard ha rilevato che Biden supera Trump dal 45% al ​​37%. Nel 2020, Biden era in vantaggio su Trump di 23 punti percentuali rispetto agli 8 punti percentuali di quest’anno.

Considerando i dati sopra riportati, l’ultima incursione di Biden nel mercato delle criptovalute potrebbe essere una strategia per attirare i giovani elettori. Il rivale di Biden, Trump, è certamente in vantaggio.

Più recentemente l’ex presidente ha deciso di gestire la questione in modo più personale e ha incontrato diversi dirigenti di società minerarie Bitcoin, con l’obiettivo di rafforzare questo settore dell’industria.