Anche per i piccoli esiste il tablet PERFETTO: acquistalo ora e RISPARMIA

A Natale quest’anno acquista il regalo perfetto per i tuoi bambini con questo Tablet per Bambini con Android 11 di YESTEL.

Lo potresti acquistare adesso su Amazon in sconto a soli 72,85€, ma sai che io vado a ricercare le offerte migliori quindi ti dico che se ti sbrighi, ti basta spuntare il coupon per ottenere un prezzo finale di appena 57,85€. Dovrai soltanto ricordarti di applicare il coupon prima di aggiungerlo al carrello e procedere con il check-out.

Con un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account potrai usufruire in qualsiasi momento di spedizioni veloci e gratuite in tutto il territorio italiano.

Rendi il tuo bimbo partecipe, con questo tablet non corri rischi

Si sa che i bambini di oggi crescono fin da subito con la tecnologia tra le loro mani, quindi perché non regalargli qualcosa fatto apposta per loro? Questo Tablet per Bambini con Android 11 di YESTEL sarà perfetto: grazie allo schermo da 7 pollici in HD, la visione sarà sempre ottimizzata.

Conta che non dovrai neanche preoccuparti che possa accadere è rovinarsi con la sua cover protettiva in materiale Eva che lo rende robusto ma leggero. Avrai comunque a disposizione una garanzia di 2 anni e un supporto tecnico a vita.

Il tablet ha preinstallata l’applicazione “IWAWA Kids” la quale include diverse applicazioni per il tuo bambino, ma naturalmente è dotato anche di Google Play Store. Per mantenere comunque i tuoi bambini al sicuro potrai impostare un filtro di controllo parentale ed un filtro per siti web pericolosi in modo da tenere al sicuro ma far divertire i tuoi bambini senza problemi.

Non aspettare un secondo in più ed acquista questo Tablet per Bambini con Android 11 di YESTEL allo straordinario prezzo di 57,85€ applicando il coupon che ti promette il 15€ di sconto. Completa ora l’acquisto su Amazon. Con l’abbonamento Prime hai sempre spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.