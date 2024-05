Anche per Iliad inizia lo spegnimento della rete 3G

Iliad non è un operatore virtuale di WINDTRE, ma utilizza in parte la sua rete per offrire i propri servizi. Questo significa che Iliad ha le sue antenne e la sua infrastruttura, ma in alcune zone, soprattutto rurali o meno popolate, si appoggia alla rete di WINDTRE per garantire la copertura. Per questo motivo, Iliad sarà interessata dallo spegnimento graduale della rete 3G di WINDTRE, che inizierà nelle prossime settimane, più precisamente il 7 giugno, e terminerà in un arco di circa due mesi.

In una prima fase, la dismissione del servizio 3G di Wind verrà realizzata sulla sola banda 2100 MHz per poter dedicare questa banda all’erogazione del più moderno servizio 4G e, se disponibile, del servizio 5G.

Cosa cambia per gli utenti con lo spegnimento del 3G?