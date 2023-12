Anche tu OGGI puoi avere un'aspirapolvere Senza Fili Intelligente! Sfrutta SCONTO + COUPON su Amazon

Buture vc70 è un aspirapolvere senza fili con modalità di pulizia intelligente, 450w/38kpa, che funge anche da scopa elettrica potente, 55 minuti di autonomia, 4 modalità touchscreen. Ideale per pavimento anche il più delicato, tappeti, capelli, peli di animali. Oggi puoi farla tua a soli 169,99 euro grazie alla combo Sconto del 33% + coupon di 30€ applicabile con una semplice spunta.

Buture vc70 aspirapolvere e scopa elettrica: le caratteristiche

Motore Senza Spazzole da 450W, Aspirazione Potente da 38KPa: L’aspirapolvere senza fili è dotato di un potente motore da 450W con una potenza massima di aspirazione fino a 38KPA. Le 3 modalità Eco (55 minuti), Standard (30 minuti) e Max (15 minuti) possono soddisfare le diverse esigenze di pulizia. Modalità Automatica Intelligente: L’aspirapolvere è dotato di un sensore di polvere intelligente, che regola automaticamente la potenza di aspirazione in base alla quantità di polvere rilevata. Questa funzione aiuta a risparmiare energia quando la quantità di polvere è bassa e ad aumentare la potenza quando è necessario un’aspirazione più intensa.

Display a LED Touch Smart: Il display a LED dell’aspirapolvere senza fili potente offre un’esperienza interattiva intelligente, consentendo di monitorare facilmente la carica residua della batteria e lo stato di funzionamento dell’aspirapolvere. È possibile passare facilmente da una modalità di pulizia all’altra semplicemente toccando lo schermo, questo design intelligente rende il processo di pulizia più comodo ed efficiente. Con una Capacità di 1,5 Litri e 5 Strati di Filtraggio: Scopa elettrica senza fili è dotato di un bidone incorporato da 1,5 litri di capacità extra che può contenere più rifiuti e peli di animali domestici allo stesso tempo. Dotato di un filtro dell’aria aggiuntivo, il sistema di filtraggio a 5 strati filtra efficacemente il 90% delle particelle di polvere, rendendo la pulizia della casa facile e piacevole. L’aspirapolvere è dotato di setole dure/morbide 2 in 1 sul cestello antigroviglio, in modo da non doversi preoccupare che i capelli si aggroviglino nelle spazzole durante la pulizia di tappeti e pavimenti. Grazie alla rotazione di 180° a sinistra/destra e di 90° su/giù e alla luce LED sul pavimento, la pulizia della casa è facile e piacevole.

