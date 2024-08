Android Auto: la nuova interfaccia utente vocale è molto simile a Siri

Google ha aggiunto una nuova interfaccia utente per l’Assistente su Android Auto che appare durante le interazioni vocali e che sembra avere qualche similitudine di troppo con quella di Siri. Questo aggiornamento è piuttosto recente, ed è del tutto separato dalla comune interfaccia che appare nella parte basse di Android Auto. Questa nuova interfaccia, un cerchio dai bordi colorati, appare quando l’Assistente è in attesa di una risposta.

Questa nuova interfaccia è stata scovata dai ragazzi di 9to5 Google, mettendola alla frusta per cercare di capire l’effettivo funzionamento. Hanno chiesto a Google Assistant di trovare un ufficio postale nelle vicinanze e la nuova interfaccia utente è apparsa quando l’assistente ha chiesto loro dove voler andare esattamente da una lista di posizioni trovate.

La nuova interfaccia funzione esattamente come è lecito pensare che faccia: si “anima” quando Assistant parla e durante la risposta vocale, e scompare quando la risposta viene elaborata. Tutto da manuale quindi. Con uno stile visivo che riporta esattamente a quello di Siri di casa Apple.

In rete il dibattito su Android che copia Apple si è già scatenato, ma quello che conta è che questa funzionalità, prettamente visiva, non è per nulla invasiva e di facile riconoscibilità. Segno che a Cupertino i maghi della UI hanno fatto un bel lavoro.

Al momento questa nuova UI è presente a partire da Android Auto v12.5.