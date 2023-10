ANTEPRIMA delle OFFERTE PRIME: Apple, Samsung, Motorola, JBL, che SCONTI!

Non aspettare il prossimo grande evento per risparmiare: Amazon presenta oggi un’incredibile ondata di sconti su marchi importanti. Tra questi spiccano brand come Logitech, Kingston, Garmin, Lefant, Samsung e molti altri. Dai un’occhiata alle promozioni e preparati a fare affari incredibili.

Kingston Canvas Select Plus SDCS2/128GB

Kingston Canvas Select Plus SDCS2/128GB è una scheda di memoria microSDXC ad alta capacità con una capacità di archiviazione di 128GB. Questa scheda è stata progettata per essere utilizzata in dispositivi mobili come smartphone, tablet, fotocamere digitali e altri dispositivi che richiedono uno spazio di archiviazione aggiuntivo. Su Amazon è in super offerta col 44% di sconto a sole 8€.

SanDisk 128 GB Extreme PRO

La SanDisk 128 GB Extreme PRO scheda SDXC è una scheda di memoria di alta qualità progettata per soddisfare le esigenze dei fotografi e dei videomaker professionisti. Con una capacità di archiviazione di 128 GB, questa scheda offre un ampio spazio per salvare una grande quantità di foto ad alta risoluzione, video 4K, e altri file multimediali. Una scheda super utile che oggi puoi accaparrarti a un prezzo favoloso, ovvero 21€. Parliamo della metà del costo normale del prodotto (54,62€) grazie allo sconto del 60%.

Kingston da 256GB

Se sei alla ricerca di una chiavetta USB facilmente trasportabile, magari agganciata al mazzo di chiavi dell’auto e di casa, ma super funzionale come poche, allora sei capitato nel posto giusto. Su Amazon la puoi trovare in questo preciso momento della Kingston nel taglio da 256GB a un prezzo davvero conveniente con lo sconto super del 20%, e puoi farla diventare tua a soli 19€ cliccando su questo link. Spedizioni gratuite grazie ad Amazon.

Cuffie JBL Tune510BT

Per chi ama la musica, JBL rappresenta un marchio tra i migliori in assoluto quando si parla di altoparlanti e diffusori acustici. Se anche tu sei un appassionato e sei alla ricerca magari di un paio di cuffie bluetooth di buona qualità, con in più diverse funzioni utili, allora non puoi lasciarti sfuggire questo modello di JBL Tune510BT a soli 29,90 euro, inclusa la spedizione rapida e gratuita di Amazon. Con meno di 30€ ti porti a casa delle cuffie wireless sovraurali con funzione multipoint e ricarica veloce che di solito costano quasi il doppio.

Turtle Beach Recon 70X

Se sei un appassionato di gaming e cerchi un’esperienza di gioco immersiva e coinvolgente, le Turtle Beach Recon 70X sono le cuffie gaming perfette per te. Progettate per Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series S/X, Xbox One e PC, queste cuffie ti offrono un suono di alta qualità e un comfort straordinario per ore di gioco senza interruzioni. Tutto questo a sole 29€, grazie allo sconto del 14% su Amazon.

Apple AirPods 2

Per ascoltare musica, guardare film o seguire lezioni online, le cuffie offrono un’esperienza di utilizzo libera e confortevole. I bassi sono potenti, gli alti sono morbidi e flessibili e risaltano gli strumenti melodiosi; anche i medi sono vivaci, le voci sono piene e trasparenti e ogni suono chiaro e nitido. Gli eccellenti Apple AirPods, con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione), sono i questo momento preciso in offerta su Amazon a soli 125€.

Compralo su Amazon a 125€ OPPO Enco Buds2 Se cerchi la migliore qualità del suono in un paio di auricolari Bluetooth, allora sei capitato nel posto giusto. Queste eccellenti OPPO Enco Buds2 fanno infatti proprio al caso tuo, visto che parliamo di un prodotto top ma al contempo accessibile, a maggior ragione oggi che sono disponibili a soli 20 euro su Amazon, ovverosia con 30,00€ (60%) di sconto. Una mega occasione, dunque, per accaparrarsi questi gioiellini con una spesa irrisoria e le spedizioni gratuite via Prime. Compralo su Amazon a 20€

Samsung Galaxy Watch4 40mm

L’eccellente Samsung Galaxy Watch4 da 40mm, nelle iconiche colorazioni rosa oro o nero (edizione Bluetooth), sono ancora in promozione con il clamoroso sconto del 55% di sconto su Amazon, anche se ancora per poco, visto che i pezzi in magazzino stanno finendo. E allora non perdere ulteriore tempo e vola sul sito del noto e-commerce mondiale per sfruttare questo super sconto e prendere il tuo preferito a soli 119€, anziché al prezzo di listino di 269€. Le spese di spedizioni sono veloci e gratuite grazie a Prime.

Garmin Instinct Solar Cloudbreak

Garmin Instinct Solar è lo smartwatch GPS progettato per essere fuori dagli schemi, sfidare gli elementi e resistere più a lungo. Ora è perfino in grado di sfruttare la luce del sole per aumentare la durata della batteria fino a livelli mai visti, e disponibile a un prezzo piuttosto vantaggioso nella colorazione Cloudbreak, visto che si trova in offerta a soli 261€, il 42% in meno rispetto al pezzo di listino di 449,09€. Le spedizioni sono sicure rapide e gratuite gestite da Prime, e lo puoi pagare anche a rate a tasso zero.

Xiaomi Smart Band 7

Lo spettacolare Xiaomi Smart Band 7, da poche settimane sbarcato in Italia, lo trovi oggi con una promozione di lancio di quelle da non lasciarsi sfuggire. Ora, infatti, puoi farlo tuo a un prezzo decisamente interessante, ovverosia 39€ invece che a 59,99€. Basta andare su Amazon e chiudere l’acquisto. Ma devi fare in fretta, perché le scorte sono limitate.

Motorola moto e13

I dispositivi della serie Moto e di Motorola sono solitamente progettati per offrire prestazioni valide a un prezzo accessibile. E questo e13 continua su questa linea, con specifiche come un display ampio, un processore affidabile, fotocamere multiple e una batteria capiente. Il dispositivo è al momento in offerta su Amazon a soli 77€, grazie allo sconto Amazon. Le spedizioni sono gratis via Prime.

Samsung Galaxy Tab A8

In questo momento su Amazon il prezzo del tablet top di gamma Samsung Galaxy Tab A8 colore Grey dal taglio 4/64GB e versione italiana, è letteralmente precipitato a 212€. Proprio così, se ti affretti e segui subito questo link puoi acquistare questo splendido tablet a un prezzo super conveniente (risparmi il 32%) con le spese di spedizioni gratuite garantite da Prime. Ma fai in fretta, l’offerta è limitata a pochi pezzi.

Magic Keyboard con Touch ID

L’Apple Magic Keyboard con Touch ID è un accessorio essenziale per i computer Mac dotati del chip Apple Silicon. Questa tastiera offre una connessione Bluetooth affidabile, garantendo una perfetta integrazione con il tuo dispositivo. Una periferica utilissima oltre che stilosa, dunque, che oggi ti viene a costare solo 130€, ovverosia il 18% in meno rispetto al prezzo di listino. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

Lefant, robot aspiratutto

Sei sei alla ricerca di un aiuto per le pulizie quotidiane, soprattutto per pulire bene anche quei punti difficili da raggiungere, oggi su Amazon trovi l’occasione che stavi aspettando: l’utilissimo robot aspiratutto di Lefant, compatibile con Alexa e Google Assistant, costa solo 119€, anziché 299€, perché grazie mega sconto del 48%. Le spedizioni sono gratuite.

Montalatte Elettrico 5 in 1

Il Montalatte Elettrico 5 in 1 è un dispositivo versatile che ti consente di preparare una varietà di bevande a base di latte come cappuccini, macchiato, caffè latte e molto altro ancora. È una scelta ideale per gli amanti del caffè e delle bevande a base di latte che desiderano creare schiuma di latte calda o fredda in modo semplice e veloce. Il montalatte è progettato per essere facile da usare. Basta versare il latte nel contenitore, selezionare la funzione desiderata e il dispositivo farà il resto.

Avvitatore elettrico Goldsea

Se sei un appassionato del fai-da-te o se ti trovi spesso ad affrontare piccoli lavori di riparazione a casa, l’avvitatore elettrico Goldsea è lo strumento che renderà il tuo lavoro più semplice ed efficiente. Questo avvitatore elettrico portatile è progettato per offrire prestazioni affidabili e convenienza in ogni progetto. Prendilo subito su Amazon prima che vada esaurito, a 19€ è un super affare al quale non puoi rinunciare. Le spedizioni, poi, sono gratuite. Che aspetti?

Trapano elettrico a percussione EasyImpact 600

Il trapano a percussione Bosch è tra i migliori in assoluto a livello mondiale. Con questo potente accessorio potrete infatti svolgere qualsiasi lavoro sia casalingo che professionale con estrema facilità. Compatto, leggero ed ergonomico per lavorare in comodità e forare senza fatica nella muratura fino a 12 mm e nel legno fino a 25 mm. Compralo ora su Amazon a soli 54€ con lo sconto del 19% sul prezzo di listino e le spedizioni gratuite.

Flipper Zero

Flipper Zero è un dispositivo tecnologico unico nel suo genere, pronto a conquistare gli appassionati di hacking, elettronica e sicurezza informatica. Questo piccolo strumento è stato infatti progettato per offrire una vasta gamma di funzionalità in un unico dispositivo portatile open-source, ed essere utilizzato per interagire con sistemi per il controllo di accessi, RFID e altre funzioni parecchio tecniche.

Puoi dunque utilizzarlo per sperimentare l’hacking e magari capire meglio come fare per migliorare la tua sicurezza informatica grazie alla sua capacità di interagire e violare una infinità di apparecchi elettronici. Prendilo ora su Amazon a 206€ e risparmia il 19% sul costo di listino. Le spedizioni sono gratis via Prime.

De’Longhi Icona Vintage

La De’Longhi Icona Vintage ECov311.Bg è un connubio perfetto di stile e sostanza, un’autentica opera d’arte per gli amanti del caffè. Non solo aggiunge un tocco di eleganza retrò alla tua cucina, ma offre anche prestazioni impeccabili per soddisfare il tuo palato per il caffè. Questa macchina manuale per espresso e cappuccino unisce il fascino del design vintage con l’efficienza delle moderne tecnologie per il caffè, e oggi puoi averla super scontata del 42% su Amazon a soli 137€. Le spedizioni sono gratuite e sicure via Prime.

Ring Intercom + Echo Dot (5ª generazione)

La coppia Ring Intercom ed Echo Dot (5ª gen.) di Amazon è una soluzione innovativa per rendere smart il tuo citofono esistente. Con questi dispositivi, puoi infatti gestire le visite e comunicare con i tuoi ospiti in modo semplice e conveniente. Questa combo è davvero magnifica e ti permette dunque di avere subito pronto tutto ciò che ti serve per il tuo videocitofono a un prezzo assurdo, ovverosia appena 51€ con lo sconto del 73% e con tanto di spedizioni veloci, sicure e gratuite via Prime.

Visto? In attesa delle Festa delle Offerte Prime su Amazon trovi comunque occasioni semplicemente imperdibili. Non perdere quibdu tempo e inizia subito il tuo shopping conveniente su Amazon, è il momento perfetto per fare acquisti e risparmiare. Non perdere quindi l’occasione di risparmiare con queste incredibili offerte.

