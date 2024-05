Apple AirPods 2 in SVENDITA su Amazon: POCHISSIMI a disposizione

Sono gli auricolari più desiderati in assoluto, ed oggi possono essere tuoi ad un prezzo pazzesco! Parliamo degli Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione), al momento disponibili su Amazon a soli 109 euro con uno sconto del 27%.

La spedizione è gratuia con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitato!

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo: funzionalità e modalità di utilizzo

Gli Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) sono dei veri e propri gioiellini nel settore audio.

La modalità di utilizzo è semplicissima: li togli dalla custodia di ricarica wireless, li indossi e si collegano all’istante, avvolgendoti in un suono di elevata qualità. Per la prima impostazione è necessario un tap e da quel momento le cuffie si accendono automaticamente e restano sempre connesse.

Grazie al chip H1, che assicura una coonessione wireless stabile e a bassa latenza, avrai sempre un suono di alta qualità che si tratta di giochi o di musica. In più puoi condividere con un altro paio di AirPods quello che ascolti e sfruttare Siri per leggere i messaggi in arrivo.

L’autonomia è elevatissima: offrono più di 24 ore con la custodia di ricarica quindi potrai ascoltare la tua musica senza preoccupazioni per un giorno intero, mentre con un sola carica avrai più di 5 ore di ascolto.

