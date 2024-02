Apple AirPods 2 O LI PRENDI OGGI a 117€ o MAI PIU': il prezzo va in FRANTUMI

Amazon offre nuovamente una di quelle occasioni imperdibili, specialmente se sei un appassionato degli eccezionali prodotti Apple: gli Apple AirPods 2 con custodia di ricarica via cavo sono disponibili a soli 117€. Un prezzo incredibile, con uno sconto del 21% mai visto prima. E il meglio di tutto, le spedizioni sono gratuite grazie a Prime.

Questi AirPods 2 sono la soluzione perfetta per chi ama ascoltare musica, guardare film o partecipare a lezioni online. Grazie alla loro connettività wireless, offrono un’esperienza di utilizzo senza restrizioni e estremamente comoda. La qualità audio è straordinaria, garantendo un livello di immersione sonora che soddisferà anche gli utenti più esigenti.

Apple AirPods 2 tornano al prezzo più basso di sempre su Amazon

Gli AirPods (seconda generazione) sono uno di quei gioiellini che proprio non possono mancare nell’ecosistema di prodotti della mela morsicata. Appena li togli dalla custodia di ricarica sono già pronti per il tuo iPhone, Apple Watch, iPad o Mac. Per la prima impostazione basta un tap, poi tutto funziona: si accendono automaticamente e restano sempre connessi, capiscono quando li indossi e vanno in pausa quando li togli.

In un attimo ti offrono una qualità eccezionale in ascolto musicale, ottima autonomia energetica, ricarica a cavo oppure wireless e cancellazione attiva del rumore. Grazie al nuovissimo chip Apple H1, gli auricolari AirPods sanno quando li indossi, perché i sensori ottici e gli accelerometri di movimento rilevano il contatto con l’orecchio.

Il chip H1 attiva automaticamente il microfono e può indirizzare l’audio a entrambi gli auricolari o solo a quello che stai usando. Per non parlare delle mille funzioni che ti mettono a disposizione, come l’attivazione rapida di Siri con il comando “Ehi Siri”, la connessione istantanea anche da un dispositivo all’altro e la custodia di ricarica per oltre 24 ore di autonomia. Il tutto condito da un design in ear, che garantisce vestibilità comodissima e con dei precisissimi comandi touch.

Questi eccellenti Apple AirPods 2, con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione), sono i questo momento preciso in offerta su Amazon a soli 117€. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Dunque non esitare troppo prima che vada esaurite: clicca questo link e verrai direttamente proiettato sulla pagina dell’offerta.

