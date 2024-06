Apple AirPods 2 SCONTATISSIME AL 34%: ne rimangono POCHISSIME

Finalmente potrai ascoltare la tua musica preferita in maniera immersiva e super comoda con le Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione)! Oggi sono disponibili su Amazon a soli 99 euro con un mega sconto del 34%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è in scadenza e gli articoli stanno andando a ruba!

Apple AirPods 2: suono immersivo e massima comodità

Le Apple AirPods 2 sono delle cuffiette wireless top di gamma che garantiscono un suono immersivo che ti lascerà a bocca aperta!

Hanno una taglia unica ma, nonostante ciò, si adattano a qualsiasi tipo di orecchio e sono comodissime da indossare tutto il giorno anche durante le attività sportive all’aria aperta.

La custodia si ricarica sia in wireless, usando un caricabatterie certificato Qi, sia tramite connettore Lightning in base alle tue esigenze. La modalità di utilizzo è semplicissima: si accendono automaticamente e si collegano all’istante al tuo smartphone così da essere pronto all’uso in pochissimi secondi.

Anche il setup è semplicissimo su tutti i dispositivi Apple, quindi potrai abbinarle all’iPhone, all’iPad o all’iMac senza nessun problema. Per un utilizzo ancora più fulmineo potrai sfruttare l’attivazione rapida di Siri con il comando “Ehi Siri”.

L’autonomia è un altro fiore all’occhiello delle cuffie: con la custodia di ricarica avrai oltre 24 ore di musica no-stop quindi potrai sfruttarle per un’intera giornata senza la preoccupazione di rimanere a corto di energia.

