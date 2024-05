Apple AirPods 3 SCONTATISSIMI: applice il CODICE PROMO su eBay

Preparati ad ascoltare la tua musica preferita come mai prima d’ora con gli Apple AirPods 3 con Custodia di Ricarica Lightning! Oggi su eBay sono disponibili a soli 161 euro grazie ad un sconto del 10% da sfruttare utilizzando il codice promo MAGGIO24.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. La promozione è super conveniente, non c’è da perdere tempo!

Apple AirPods 3 con Custodia di Ricarica Lightning: specifiche tecniche e modalità di utilizzo

Gli Apple AirPods 3 con Custodia di Ricarica Lightning sono dei veri e propri gioiellini che vantano delle specifiche tecniche di alto livello.

Questi auricolari rilevano dinamicamente la posizione della testa e l’audio spaziale personalizzato crea un’esperienza d’ascolto tridimensionale per musica, film, serie TV e non solo. In questo modo il suono è tutto intorno a te, come se fossi al cinema o in una sala concerti.

Il driver dinamico progettato da Apple è potenziato da un amplificatore custom: il risultato è un suono superdettagliato che ti fa apprezzare ogni minima sfumatura, con bassi profondi e alti cristallini. In più, l’equalizzazione adattiva calibra automaticamente la musica in base alla forma del tuo orecchio: i microfoni rivolti verso l’interno rilevano ciò che stai ascoltando, poi tarano le frequenze basse e medie per restituire tutti i dettagli di ogni brano, personalizzando il suono in tempo reale.

In entrambi gli auricolari, un microfono rivestito da una speciale rete acustica riduce al minimo il rumore del vento durante le chiamate, così la tua voce arriva forte e chiara. Anche la modalità di utilizzo è semplicissima: il sensore di pressione ti dà ancora più controllo su quello che ascolti, quindi ti basta premere per far partire un brano, metterlo in pausa o passare a quello successivo, ma anche per rispondere a una chiamata e riagganciare.

