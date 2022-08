Apple AirPods Max, in offerta solo oggi su Amazon a 400 euro: pochi pezzi

Le nuove AirPods Max sono il perfetto equilibrio fra l’audio esaltante di un paio di cuffie ad altissima fedeltà e la magica semplicità d’uso degli auricolari AirPods. È un’esperienza di ascolto senza pari, ed è qui per te. Non a caso nel corso degli ultimi anni sono sempre più apprezzati perché comodi per diventare indispensabili in diversi contesti come lo studio, lo sport e il lavoro. Gli eccellenti Apple AirPods Max, sono i questo momento preciso in offerta su Amazon a soli 400€ e con le spedizioni rapide, sicure e gratuite grazie alla promo in corso legata ai resi garantiti del Warehouse. Ma si tratta di una sola unità, per questo dovete fare in fretta, perché a questo prezzo finirà in un lampo.

Apple AirPods Max (celeste) a prezzo assurdo da Amazon Warehouse

Dai cuscinetti al design innovativo dell’archetto, le AirPods Max sono progettate per una vestibilità perfetta che crea un isolamento acustico ottimale: si adattano alla forma della testa per avvolgerti letteralmente nel suono. La fascia traforata sull’archetto, realizzata in tessuto a rete traspirante, distribuisce il peso in modo uniforme per ridurre la pressione sulla testa. La struttura in acciaio inossidabile è ricoperta da un materiale morbido al tatto, in un perfetto equilibrio di solidità, flessibilità e comfort.

Le AirPods Max combinano un audio ad alta fedeltà con una cancellazione attiva del rumore all’avanguardia nel settore, per darti un’esperienza di ascolto senza confronti. Il driver è progettato su misura, e ogni sua componente lavora per ridurre al minimo la distorsione da un estremo all’altro dello spettro sonoro percepibile. Bassi ricchi e profondi, medi accurati e precisi, acuti nitidi e cristallini: sentirai ogni nota con un nuovo livello di chiarezza.

Per cancellare i rumori indesiderati, le AirPods Max si affidano a un’intera squadra di microfoni: sei sono rivolti verso l’esterno e rilevano il disturbo ambientale, mentre due sono rivolti verso l’interno per misurare i suoni che arrivano al tuo orecchio. E i microfoni beamforming contribuiscono a isolare la tua voce durante le chiamate, per farla sentire forte e chiara anche quando c’è vento. Questi gioiellini sono i questo momento preciso in offerta su Amazon a soli 400€. Si tratta quasi del minimo storico mai raggiunto per i celeberrimi auricolari senza fili della mela morsicata. Completa rapidamente l’ordine perché trattandosi di resi garantiti del Warehouse finiranno in un lampo. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.