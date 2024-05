Apple MacBook Air 2022: il prezzo crolla come mai visto prima! MENO 350 euro!

Conosciamo tutti Apple MacBook Air, vero? Per quei pochi che ancora non lo conoscono, basta semplicemente dire che questo laptop made in Cupertino è tanto sottile quanto potente, un portatile tutto fare perfetto per chi è sempre in giro e non vuole mettere nello zaino un mattone da svariati chili di peso. Un laptop capace di unire specifiche e prestazioni elevate ad un peso piuma davvero incredibile. Il segreto è la solita ottimizzazione Apple che con macOS ha saputo creare un ecosistema stabile e fluidissimo anche dopo anni di utilizzo, capace anche di far durare la batteria fino a 18 ore! Di conseguenza la super offerta Amazon di oggi è davvero allettante: il MENO 26% taglia il prezzo di ben 350 euro! Possiamo portarci a casa Apple MacBook Air, leggero proprio come l’aria, solo 1,24 chilogrammi, spendendo 999 euro invece di 1349 euro! Davvero un’occasione unica per entrate nel mondo Apple!

Leggero come l’aria!

Apple MacBook Air è la linea di accesso al mondo dei portatili Apple, ma questo non vuol dire che non garantisca prestazioni elevate. Il vero punto di forza dei prodotti Apple è l’ecosistema, dove hardware e software vengono ottimizzati al massimo per garantire il massimo grado di efficienza il più a lungo possibile. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa troviamo sotto il cofano di Apple MacBook Air:

CPU M2 Apple fino a 12 volte più veloce del precedente Air con chip Intel.

GPU 8-core

Display Liquid Retina 13,6″ con più di 500 nit di luminosità.

8GB di RAM.

SSD 256GB.

Fino a 18 ore di batteria.

Videocamera FaceTime HD a 1080p, tre microfoni in array, sistema audio a quattro altoparlanti con audio spaziale.

Ampia connettività: porta di ricarica MagSafe, due porte Thunderbolt e un jack per cuffie.

Apple MacBook Air: MENO 26%, un taglio di prezzo esagerato! Rimangono in tasca ben 350 euro! 999 euro invece che 1349!

