Apple AirTag: a meno di 34€ su Amazon è un gadget INDISPENSABILE

Oggi vogliamo parlarti di un accessorio semplicemente perfetto che ti farà dormire sonni tranquilli. Se sei una persona un po’ sbadata e ti è già capitato di perdere le chiavi di casa, le cuffie, il portacarte e non solo, allora troverai utilissimo l’ottimo AirTag di Apple. Questo è un prodotto semplicemente sorprendente che su Amazon potrai farlo tuo con soli 33,49€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Vediamo insieme perché secondo noi è un ottimo investimento; non lasciartelo sfuggire e corri a prenderlo adesso.

Apple AirTag: ecco perchè acquistarlo

Con il piccolo ma potente AirTag di Apple, sarai in grado di rintracciare in un istante le tue chiavi, il tuo zaino, il tuo portafoglio, o qualsiasi altra cosa tu abbia l’abitudine di smarrire. Basta attaccarlo all’oggetto desiderato e sfruttare l’applicazione “Dov’è” di Apple sul tuo iPhone o iPad per scoprire la sua posizione esatta. Comodo, vero? Non lasciarti ingannare dalle dimensioni ridotte di questo innovativo tracker GPS Bluetooth. Nonostante sia più piccolo di una moneta, è incredibilmente resistente e costruito per resistere nel tempo. E in più avrai la possibilità di personalizzarlo con incisioni o cover colorate, per farlo davvero tuo. Inoltre, è resistente all’acqua e alla polvere; puoi stare tranquillo, in poche parole.

Apple è nota per mettere la privacy dei suoi utenti al primo posto, e l’AirTag non fa eccezione. Tutti i dati di localizzazione sono crittografati e anonimi, quindi solo tu sarai abilitato pdr vedere la posizione del tuo gadget. Inoltre, se perdi un oggetto con un questo tracker attaccato, puoi attivare la “Modalità Smarrito” per essere avvisato non appena viene individuato da un altro terminale di casa Apple.

La batteria è sostituibile e dura fino a un anno intero. Quando è il momento di cambiarla, impiegherai pochi secondi per compiere questa facilissima operazione che potrai fare da solo, senza dover affidarti a servizi tecnici specializzati. A soli 33,49€ non puoi lasciarti sfuggire questo simpatico gadget della mela; lo trovi su Amazon con consegna celere e immediata presso il tuo domicilio o un luogo da te designato.

