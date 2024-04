LEGO Disney Pixar Casa di “Up” in MAXI SCONTO: solo oggi lo paghi 43€ (-20%)

Se ami i mattoncini danesi e l’universo Disney Pixar, non puoi lasciarti sfuggire questo vero pezzo da collezione, soprattutto al prezzo a cui è proposto oggi. Il set LEGO Disney Pixar Casa di “Up”, coloratissimo e ricco di elementi e personaggi, oggi costa solo 43,99€ grazie al corposo sconto del 20% su Amazon. Questo set darà un tocco di personalità alla tua stanza poiché riproduce in maniera dettagliatissima caratteristiche e interni della celebre casa del film pixar Up. Se hai dei bambini in casa, poi, sarà ancor più bello e divertente costruirla insieme. Approfitta adesso della fantastica offerta!

LEGO Disney Pixar Casa di “Up”: splendido da vedere e da montare insieme ai tuoi bambini

Il set LEGO Disney Pixar Casa di “Up” riproduce fedelmente in formato mattincini l’iconica casa di “Up” con tanto di palloncini. Il set include le minifigure LEGO di Carl Fredricksen e Russell e il loro fantastico amico a 4 zampe Dug.

Il modellino, dettagliato e coloratissimo, presenta un camino, una camera da letto, un portico e un soggiorno con caminetto, oltre a numerosi dettagli originali del film, tutti da scoprire. Ci sono poi diversi accessori aggiuntivi come il gonfia palloncini, lo zaino dell’esploratore della natura selvaggia, il libro dell’avventura e la figura dello scoiattolo, che permettono ai fan di rivivere le loro scene preferite dal film Up.

L’app LEGO Builder fornisce ai tuoi bambini tutti gli strumenti per zoomare e ruotare i modelli 3D, salvare i set e monitorare i progressi della costruzione.

Inseriscilo ora nel carrello, approfittando del favoloso sconto del 20%. Il set LEGO Disney Pixar Casa di Up è un vero pezzo da collezione nonché una splendida idea regalo per gli appassionati del film Pixar o per i tuoi bambini.

