Apple AirTag: il gadget che non puoi non avere, compralo ADESSO

Ti è mai successo di perdere le chiavi, il portafogli o qualsiasi altra cosa importante e hai speso ore alla ricerca? Benissimo: con l’AirTag di Apple, questo non sarà più un problema. Di fatto, se hai un iPhone, non puoi non avere un accessorio del genere. Adesso, con un’offerta imperdibile su Amazon, puoi comprarlo a un prezzo incredibile di soli 33,49€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

AirTag: ecco perché comprarlo

AirTag è il gadget perfetto che ti aiuterà a trovare e tenere traccia delle tue cose. Ti basterà attaccarlo alle chiavi, al portafogli, alla borsa o a qualsiasi altro oggetto che desideri monitorare, e avrai sempre la tranquillità di sapere dove i tuoi prodotti si trovano.

Grazie alla tecnologia di localizzazione ultra wideband (UWB) e al chip Apple U1, è in grado di fornire una precisione senza pari nella localizzazione degli oggetti smarriti. Basta aprire l’app “Dov’è” sul tuo iPhone e seguire la freccia per recuperare facilmente ciò che stai cercando. Puoi anche attivare la funzione “Suono” all’interno dell’app e l’AirTag emetterà un suono chiaro e potente che servirà per aiutarti a trovarlo.

Inoltre, per merito alla vasta rete di dispositivi Apple in tutto il mondo, ogni volta che il tuo AirTag entrerà in contatto con un dispositivo Apple, la sua posizione verrà aggiornata in modo anonimo e sicuro. Questo significa che anche se l’oggetto che stai cercando è fuori dal raggio del tuo Bluetooth, potrai comunque ricevere una notifica quando esso verrà localizzato. Non solo è funzionale, ma è anche elegante; con il suo design compatto e resistente all’acqua, non avrai nulla da temere.

Acquistalo adesso su Amazon per soli 33,49€, IVA inclusa e con le spese di spedizione comprese. C’è la consegna celere e immediata, oltre che gratuita, in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.