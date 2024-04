Risparmia PIU' DI 330 EURO sul Notebook HP dei tuoi SOGNI: solo per OGGI!

Hai bisogno di un pc portatile adatto sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano? Abbiamo quello che fa per te ad un prezzo bomba! Oggi il Notebook HP ProBook 450 G8 è disponibile su Amazon a soli 679 euro con un mega sconto del 33%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 330 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, + possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, l’offerta è limitatissima!

Notebook HP ProBook 450 G8: tutte le specifiche tecniche

Il Notebook HP ProBook 450 G8 è un pc portatile perfetto sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano di tutta la famiglia.

Ha il sistema operativo Windows 10 Pro 64, aggiornabile a Windows 11. L’installazione delle app avviene tramite il Microsoft Store, mentre è richiesto Microsoft Edge per la navigazione sicura.

Il processore Intel Core i7-1165G7 raggiunge una velocità fino a 4,7GHz con tecnologia Intel Turbo Boost, 12 MB di cache L3, 4 core (Quad-Core) e con scheda grafica integrata Intel Iris X. In più il pc dispone di una RAM da 16GB e una SSD da 1TB che permette di archiviare qualsiasi tipologia di file, anche quelli più pesanti.

Il Display da 15,6″ ha risoluzione FHD, Antiriflesso e Filtro Riduzione Luce Blu per immergersi completamente nelle immagini e lavorare per ore e ore senza nessun disturbo per gli occhi. Allo stesso modo, la tastiera Full Size è resistente ai liquidi ed è completa di tasti di scelta rapida e Touchpad con sensore Multi-Touch.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.