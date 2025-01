Apple AirTag: il set da 4 oggi è tuo con una spesa minima

Sei uno smemorato e puntualmente smarrisci chiavi o smartphone quando sei fuori casa? La soluzione più adatta la trovi oggi su Amazon ad un prezzo minimo! Al momento la confezione da 4 Apple AirTag è disponibile a soli 105 euro con un super sconto del 18%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, le scorte sono in esaurimento!

Apple AirTag: come utilizzzare il localizzatore Bluetooth

L’Apple AirTag è il localizzatore Bluetooth più venduto in assoluto, perfetto per monitorare la posizione di qualsiasi tipologia di oggetto.

La modalità di utilizzo è semplicissima in quanto basterà utilizzare l’app Dov’è, ovvero la stessa che sfrutti per localizzare i tuoi dispositivi e i tuoi amici o familiari utilizzando lo smartphone. Tra l’altro il gadget si configura in pochi secondi: basta un tap per avviare il collegamento con l’iPhone o l’iPad.

Un’altra specifica davvero importante è la tecnologia Ultra Wideband che ti consente di attivare la funzione “Posizione precisa” per guidarti al punto esatto in cui si trova il localizzatore. Allo stesso tempo, se la sua posizione è più lontanda del previsto, sarà possibile individuarlo grazie a centinaia di milioni di dispositivi Apple già collegati in tutto il mondo alla rete Dov’è.

Per finire, l’autonomia dell’AirTag è davvero super estesa e grazie alla resistenza all’acqua potrai sfruttarlo all’aria aperta senza alcuna preoccupazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.