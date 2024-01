Apple Alimentatore MagSafe: prendine 3 a soli 127,56 euro!

Una confezione da 3 di Apple alimentatore MagSafe oggi puoi pagarla 127,56 euro su Amazon! Con l’alimentatore MagSafe la ricarica wireless è comodissima: i magneti incorporati si allineano alla perfezione con iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 12 e iPhone 12 Pro.

Apple alimentatore MagSafe: le caratteristiche

L’alimentatore MagSafe è compatibile con la ricarica Qi. Puoi usarlo per caricare in wireless il tuo iPhone 8 o successivo e i modelli di AirPods con custodia di ricarica wireless, come faresti con una qualsiasi base certificata Qi. L’allineamento magnetico funziona solo con iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 12 e iPhone 12 Pro.

Ecco cosa troverai nella confezione: alimentatore MagSafe, Cavo USB-C integrato (1 m). Compatibilità modelli di iPhone: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone SE (3ª generazione), iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (2ª generazione), iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus. Compatibilità modelli di AirPods: AirPods Pro (1ª e 2ª generazione), AirPods (3rd generation), AirPods con custodia di ricarica wireless (2ª generazione), Custodia di ricarica wireless per AirPods.

