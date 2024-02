Apple DISCOUNT di San Valentino: iPhone, AirPods, iPad e Watch a prezzi STRACCIATI

Sei pronto a scoprire le offerte più calde di San Valentino per i dispositivi Apple? Amazon ha una selezione speciale di prodotti Apple a prezzi scontati, perfetti per rendere ancora più speciale il tuo giorno dell’amore. Puoi trovare iPhone con sconti irresistibili, AirPods per goderti la musica con la massima qualità, iPad per essere sempre connesso ovunque tu vada e Apple Watch per monitorare la tua salute e rimanere in forma.

L’ Apple iPad 10 è un gioiello, e ora potete finalmente acquistarlo su Amazon a un prezzo decisamente interessante, grazie allo sconto attualmente in corso. Il dispositivo, nella colorazione argento, è infatti presente sul noto sito di e-commerce scontato del 27% con disponibilità immediata a soli 429€.

Gli Apple AirPods 2 con custodia di ricarica via cavo (seconda generazione) sono disponibili a soli 119€. Un prezzo incredibile, con uno sconto del 20% mai visto prima. E il meglio di tutto, le spedizioni sono gratuite grazie a Prime.

L’Apple Watch Series 9 è un concentrato di funzionalità avanzate racchiuso in un elegante smartwatch. Con la sua cassa in alluminio color galassia che gli conferisce un aspetto moderno e affascinante, perfettamente in linea con lo stile distintivo di Apple, questo smartwatch è su Amazon al suo minimo storico, ovvero a 249€ grazie allo sconto del 22% sul prezzo di listino di 319€.

Nuova promozione Amazon su Apple: l’ottimo iPhone 13 Galassia (128GB) di Apple lo trovi nella sua colorazione Galassia venduto ad appena 619 euro e con le spese di spedizione gratuite grazie ai servizi Prime. Un’ottima promozione (sconto dell’11%), una di quelle che se non sfrutti poi te ne penti per i prossimi anni per uno dei Melafonini più amati dai fan di Cupertino.

Visto? Con questi prezzi stracciati, non c’è mai stato un momento migliore per aggiornare il tuo dispositivo Apple o fare un regalo speciale a una persona cara. Non perdere tempo, queste occasioni sono disponibili solo per un periodo limitato, rendi il tuo giorno di San Valentino ancora più speciale con un regalo che sarà apprezzato e utilizzato ogni giorno.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.