Apple: dopo Vision Pro è la volta di occhiali a Realtà Aumentata?

Apple Vision è sul mercato con risultati altalenanti da qualche mese negli Stati Uniti e tra qualche giorno arriverà in Europa ma non in Italia. Le vendite non hanno raggiunto le aspettative di Cupertino, di conseguenza per il momento è stato messo in stand by una seconda e più potente versione di Vision Pro in favore di una versione più “economica”, e per economica si parla di almeno 2000/2500 dollari invece di 3500 dollari. E proprio grazie a questo cambio di programma, pare che sia tornato in auge il progetto di un paio di occhiali a realtà aumentata. Le voci intorno al progetto iniziarono a girare nel 2019, con le previsioni di uscita che slittavano di anno in anno sino a scomparire del tutto dai radar delle gole profonde. Sembra quindi che qualcosa sia tornato a muoversi a Cupertino.

E’ sempre lui, Mark Gurman di Bloomberg a riportare voci di una nuova ripresa dei lavori per degli occhiali AR in casa Apple. Gurman tuttavia, citando fonti anonime, afferma che lo sviluppo di questi prodotti è ancora nelle prime fasi in casa Apple. Secondo le sue fonti interne all’azienda, Apple non ritiene che questo nuovo prodotto sarà pronto per il lancio entro pochi anni. Ci sarà da aspettare quindi. Ma soprattutto, la vera domanda non è se potremo indossare questi occhiali nel 2027, ma se li indosseremo mai. Apple ha chiuso i progetti su una vettura dopo 10 anni di sviluppo e 10 miliardi di dollari spesi. Gli occhiali faranno la stessa fine? Senza dubbio hanno un paio di vantaggi enormi che Vision Pro gioco forza non ha: il prezzo e soprattutto l’ingombro. Staremo a vedere.