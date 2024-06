Apple iPad 2022 in MAXI OFFERTA: applica il CODICE PROMO su eBay

Oggi su eBay puoi fare l’affare del secolo e portare a casa il tablet dei tuoi sogni ad un prezzo bomba! Si tratta dell’Apple iPad 2022, al momento disponibile a soli 504 euro grazie ad al codice promo PSPRGIU24 da 25 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Apple iPad 2022: tutte le specifiche tecniche

L’Apple iPad 2022 è uno dei tablet più innovativi del momento grazie alle sue caratteristiche tecniche top di gamma nel settore.

È dotato di un incredibile display Liquid Retina da 10,9″ con True Tone che offre immagini più che vivide e realistiche, dai minuziosi dettagli. In più dispone del potentissimo Chip A14 Bionic con CPU 6-core e GPU 4-core: questo vuol dire che ogni operazione risulterà più veloce e fluida che mai in ogni occasione.

Anche i tuoi scatti saranno impeccabili sfruttando il dispositivo grazie alla fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo. Allo stesso modo la fotocamera frontale orizzontale da 12MP con ultra grandangolo e Inquadratura automatica renderà i tuoi selfie e le tue videochiamate realistiche al massimo.

La sicurezza è garantita con il Touch ID per l’autenticazione sicura, ed in più potrai effettuare pagamenti velocissimi tramite Apple Pay. Per finire, l’autonomia è un’altra caratteristicha di spicco: la batteria è super estesa e può accompagnarti per una giornata intera in qualsiasi operazione senza nessuna preoccupazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.