Apple iPad Air con chip M2: il tablet di ultima generazione in promo speciale

Apple iPad Air con chip M2

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out.

Apple iPad Air con chip M2: tutte le specifiche tecniche

L’Apple iPad Air con chip M2 è un concentrato di potenza che ti supporterà sia a lavoro che nell’intrattenimento quotidiano.

Innanzitutto ha uno splendido display Liquid Retina con tecnologie evolute come il True Tone e un’ampia gamma cromatica P3: in questo modo potrai godere di immagini assolutamente spettacolari con colori brillanti e particolari minuziosi in qualsiasi condizione di luce esterna.

Un altro punto di forza del tablet è il potentissimo chip M2 che insieme alla GPU 10 core permette di effettuare qualsiasi operazione in maniera efficiente e super fluida, con prestazioni sempre ottimali in qualsiasi settore.

In più, con questo dispositivo, è possibile utilizzare l’Apple Pencil Pro con la quale poter dipingere, scrivere o disegnare come se utilizzassi un pratico quaderno. Allo stesso tempo, la Magic Keyboard è comodissima per scrivere, include un trackpad e protegge il tuo iPad quando la richiudi.

Per finire, iPadOS rende il tuo iPad più efficiente, intuitivo e versatile che mai. Con Stage Manager, ad esempio, puoi semplificare il multitasking permettendoti di lavorare con più app sovrapposte rendendo qualsiasi progetto sempre fluidissimo.

