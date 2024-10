Apple iPad Air in offerta esclusiva su Amazon: oggi è tuo con una spesa minima

Se sei alla ricerca di un tablet di ultima generazione, ma non vuoi spendere un capitale, punta tutto sull’Apple iPad Air con chip M2! Oggi è disponibile su Amazon a soli 889 euro con uno sconto conveniente dell’8%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un’occasione del genere è davvero irripetibile!

Apple iPad Air con chip M2: specifiche tecniche e funzionalità

L’Apple iPad Air con chip M2 è un gadget tech super potente e versatile, adatto sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano di tutta la famiglia.

In primis, è dotato di uno splendido display Liquid Retina da 13 pollici che si caratterizza per le sue tecnologie evolute come il True Tone, l’ampia gamma cromatica P3 e la riflettanza ridotta al minimo: questo vuol dire che garantisce immagini sempre nitide e dai colori realistici anche sotto la luce diretta del sole.

L’innovativo chip M2, inoltre, offre prestazioni sempre eccellenti in qualsiasi campo mentre la GPU 10 core ti dà performance grafiche ultraveloci così da poterti sbizzarrire anche nei tuoi progetti più complessi.

Un’altra specifica straordinaria del table è il suo sistema di fotocamere all’avanguardia: ha una fotocamera frontale orizzontale da 12MP con ultra grandangolo e Inquadratura automatica, e una fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo e flash True Tone per selfie e videochiamate impeccabili in ogni momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.