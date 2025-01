Apple iPhone 13 in doppio sconto: oggi lo paghi pochissimo su eBay

Sei alla ricerca di uno smartphone nuovo? Allora sfrutta subito la promozione sull’Apple iPhone 13, oggi disponibile su eBay a soli 480 euro grazie ad uno sconto del 31% ed un ulteriore coupon di 25 euro da sfruttare applicando il codice promo PSPRGEN25 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in tre piccole rate a tasso zero con Klarna. Approfitta il prima possibile della doppia offerta, hai ancora pochi giorni a disposizione!

Le caratteristiche tecniche dell’Apple iPhone 13

L’Apple iPhone 13 è uno degli smartphone più ricercati in assoluto e che oggi trovi su eBay ad un prezzo minimo grazie ad una doppia offerta pazzesca.

Innanzitutto dispone dell’innovativo chip A13 Bionic che garantisce prestazioni eccezionali così da poter effettuare tutte le operazioni che vuoi in maniera sempre fluida ed ottimale. In più, il suo display Super Retina XDR regala una visualizzazione perfetta anche sotto la luce diretta del sole, permettendo di godere di immagini sempre brillanti dai colori vividi e i particolari minuziosi.

Un’altra specifica di spicco è il suo evoluto sistema a doppia fotocamera, con un sensore enorme sul grandangolo che mette in luce più dettagli nelle zone buie delle tue foto. In questo modo potrai realizzare sia scatti che video super realistici come se fossi un vero e proprio professionista.

Allo stesso tempo la batteria potente offre un’autonomia che dura un’intera giornata, mentre la memoria interna da 128 GB garantisce spazio a sufficienza per archiviare qualsiasi file e contenuto.

