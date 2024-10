Apple iPhone 13 in promo speciale su eBay: occasione da non perdere

È arrivata l’ora di rinnovare il tuo smartphone? Abbiamo quello che fa per te ad un prezzo stracciato! Si tratta dell’Apple iPhone 13, al momento disponibile su eBay a soli 539 euro con uno sconto conveniente del 10%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, gli articoli stanno andando a ruba e le scorte sono in esaurimento!

Tutte le caratteristiche tecniche dell’Apple iPhone 13

L’Apple iPhone 13 è uno degli smartphone più ricercati in assoluto sul mercato, ed oggi può essere tuo ad un prezzo davvero stracciato.

Il suo punto di forza maggiore è sicuramente il processore A15 Bionic che garantisce prestazioni eccellenti in ogni campo, permettendo di effettuare qualsiasi tipologia di operazione in maniera super fluida e più efficiente che mai.

Dispone di un grande display da 6.1 pollici con una risoluzione elevatissima: questo si traduce in immagini sempre vivide e contenuti multimediali realistici che ti faranno sentire al centro dell’azione, che si tratti di film o videogiochi. In più, grazie al modulo 5G, la navigazione risulta sempre stabile e velocissima così da poter connetterti ovunque, anche quando sei in viaggio.

Questo modello, inoltre, è dotato di una fotocamera da 12 megapixel grazie alla quale potrai divertirti a realizzare foto e video da vero professionista in qualsiasi condizione di luce esterna, anche nelle ore notture. La batteria super potente non è da meno, garantendo un’autonomia che ti accompagna per tutto il giorno, mentre con la memoria da 128 GB potrai archiviare tutto ciò che vuoi e averlo sempre a portata di mano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.