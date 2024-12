Apple iPhone 13: risparmia 130€ con lo sconto bomba di Amazon

Vuoi rinnovare il tuo smartphone? Allora oggi è il tuo giorno fortunato! Su Amazon puoi acquistare l’Apple iPhone 13 a soli 499 euro con uno sconto bomba del 21%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 130 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, l’opportunità è davvero più unica che rara!

Apple iPhone 13: tutte le specifiche tecniche

L’Apple iPhone 13 è uno degli smartphone più ricercati sul mercato ed oggi puoi acquistarlo ad un prezzo davvero stracciato grazie allo sconto Amazon.

In primis, è dotato del Chip A15 Bionic che offre prestazioni fulminee in tutti i campi così da poter svolgere davvero di tutto in maniera fuida e super efficiente. Inoltre ha una batteria davvero potente che assicura un’autonomia lunghissima di oltre una giornata e con 19 ore di riproduzione video.

Non è da meno il suo evoluto comparto di fotocamere composto da doppia fotocamera da 12MP con grandangolo e ultra-grandangolo. In particolare, potrai realizzare scatti e filmati da vero professionista sfruttando funzionalità all’avanguardia come Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision.

Allo stesso tempo, questo modelllo vanta un display Super Retina XDR da 6,1″ che offre immagini spettacolari dai colori vividi e i particolari minuziosi, oltre ad avere un robusto design con Ceramic Shield che lo rende immune da acqua e polvere.

Oggi l’Apple iPhone 13 è disponibile su Amazon a soli 499 euro con uno sconto bomba del 21%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 130 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Approfitta il prima possibile della promozione, l’opportunità è davvero più unica che rara!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.