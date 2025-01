Apple iPhone 13: sfrutta il mega sconto Amazon per pagarlo 130€ in meno

È tempo di rinnovare lo smartphone? Ti consigliamo senza ombra di dubbio l’Apple iPhone 13, oggi disponibile su Amazon a soli 499 euro con un super sconto del 21%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 130 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Inoltre potrai acquistarlo anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un’occasione del genere è davvero più unica che rara!

Tutte le caratteristiche tecniche dell’Apple iPhone 13

L’Apple iPhone 13 è uno degli smartphone più venduti sul mercato in quanto si contraddistingue per un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Il suo fiore all’occhiello è sicuramente il chip A15 Bionic che offre prestazioni fulminee per quanto riguarda qualsiasi settore così da poter effettuare tutte le operazioni in modo più fluido ed efficiente che mai. Ugualmente la batteria super potente garantisce prestazioni energetiche eccellenti per un’autonomia estesa che dura oltre una giornata anche se lo utilizzi in modo intensivo.

Allo stesso tempo, questo modello ti permette di realizzare foto e video da professionista sfruttando il sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) a cui sono integrate dunzionalità all’avanguardia come Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision.

Non è da meno la Fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR con cui potrai effettuare selfie e videochiamate più realistiche che mai in qualsiasi condizione di luce esterna.

Per finire lo smartphone risulta essere davvero resistente grazie al robusto design con Ceramic Shield che lo protegge da urti e graffi in qualsiasi occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.