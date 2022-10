Apple iPhone 14 5G (128GB), offerta incredibile: oggi al miglior prezzo su eBay

L’ambitissimo iPhone 14 è in offerta oggi su eBay. E parliamo di un’offerta davvero vantaggiosa, considerando che con 978€ porti a casa l’ultimo gioiellino della gamma di Melafonini targati Apple ,con le spese di spedizione incluse. E’ vero, non parliamo di uno sconto epocale, ma oggi come oggi risparmiare oltre 50€ non è da sottovalutare, soprattutto su prodotti di un certo livello come questo. L’iPhone 14 ha un design sofisticato, tanta potenza e un comparto fotocamere top, con in più una serie di funzioni rivoluzionarie per la sicurezza.

iPhone 14 5G (128GB) Blu, affare su eBay

iPhone 14 fa infatti delle foto e dei video eccezionali grazie al potente sistema di fotocamere con nuova fotocamera principale, fotocamera frontale TrueDepth, ultra-grandangolo per prospettive uniche e Photonic Engine, un sistema evoluto per il trattamento delle immagini. Su entrambi i modelli, il chip A15 Bionic con GPU 5-core garantisce prestazioni ed efficienza straordinarie anche con le operazioni più impegnative; privacy e sicurezza sono di serie.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.