Apple iPhone 14 in doppio sconto: occasione unica solo su eBay

Hai bisogno di uno smartphone prestante ma non vuoi spendere un capitale? Allora approfitta subito della promozione speciale sull’Apple iPhone 14, oggi disponibile su eBay a soli 598 euro con uno sconto del 13% ed un ulteriore coupon del 5% da sfruttare applicando il codice promo TECHWEEK24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Apple iPhone 14: tutte le caratteristiche tecniche

L’Apple iPhone 14 è un piccolo gioiellino della tecnologia che offre prestazioni eccellenti per quanto riguarda qualsiasi tipologia di operazione tu stia svolgendo.

Innanzitutto dispone di un grande display da 6.1 pollici con una risoluzione davvero impressionante così da poter godere di immagini brillanti, dai colori vividi e i particolari dettagliati in qualsiasi condizione di luce esterna.

In più, le funzionalità offerte da questo modello sono tutte top di gamma, a cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente in qualsiasi luogo tu sia, anche in viaggio. Non è da meno la sua batteria potente che permette di avere un’autonomia estesa che può superare le 24 ore e che quindi non ti abbandona mai per tutta la giornata.

Allo stesso modo la sua fotocamera da 12 megapixel consente di realizzare foto realistiche e video in 4K stabilissimi anche nelle ore notture così da poterti divertire come un vero e proprio professionista.

