Apple iPhone 14, in questo fiammante colore rosso non ce l'ha nessuno: prendilo ORA in OFFERTA!

Apple iPhone 14 non ha certo bisogno di presentazioni. Su Amazon però c’è una versione in colore rosso che in giro si è vista quasi nulla! E per di più in offerta: approfitta dello sconto del 15% e pagalo solo 749 euro!

Apple iPhone 14 (128 GB): le caratteristiche

Display Super Retina XDR da 6,1″. Una batteria che dura tutto il giorno e ti dà fino a 20 ore di riproduzione video. Ceramic Shield e resistenza all’acqua per una robustezza all’avanguardia nel settore.

Chip A15 Bionic con GPU 5-core per prestazioni fulminee. Reti cellulari 5G ultrarapide. Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di luce. Modalità Azione per riprese stabili e senza sbalzi. Modalità Cinema: ora con Dolby Vision 4K fino a 30 fps.

Apple iPhone 14 128 GB colore rosso su Amazon è in offerta con uno sconto del 15%: lo paghi solo 749 euro!

