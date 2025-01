Apple iPhone 15 a quasi 200€ in meno: occasione bomba su Amazon

Devis sostituire il tuo vecchio smartphone? Se vuoi un modello di ultima generazione, prova l’Apple iPhone 15! Oggi lo trovi su Amazon a soli 699 euro con un mega sconto del 20%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 180 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’occasione del genere è davvero più unica che rara!

Tutte le caratteristiche tecniche dell’Apple iPhone 15

L’Apple iPhone 15 è un gioiellino della tecnologia che soddisfa le esigenze di qualsiasi tipologia di cliente sia nel campo lavorativo che per quanto riguarda l’intrattenimento quotidiano.

Il suo fiore all’occhiello è il chip ultraveloce A16 Bionic che garantisce prestazioni super fluide ed efficienti per quanto riguarda qualsiasi operazione, oltre ad offrire funzionalità all’avanguardia come la fotografia computazionale e la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate.

Un’altra delle sue specifiche più importanti è la fotocamera principale da 48MP che scatta foto ad altissima risoluzione, per darti immagini splendide e incredibilmente dettagliate. Inoltre potrai sbizzarrirti con il teleobiettivo 2x di qualità ottica che permette di comporre l’inquadratura perfetta per i tuoi primi piani con qualsiasi condizione di luce esterna.

Allo stesso tempo questo modello ha un robusto design realizzato in vetro a infusione di colore e in alluminio, oltre ad essere a prova di schizzi, gocce e polvere. La parte frontale in Ceramic Shield è più forte di qualunque vetro per smartphone, mentre il display Super Retina XDR da 6,1″ è super luminoso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.