Apple iPhone 15: applica il coupon sconto eBay ed è tuo con una spesa minima

Vuoi cambiare il tuo smartphone e punti ad un modello top di gamma? La soluzione ideale è lo spettacolare Apple iPhone 15, oggi disponibile su eBay a soli 709 euro grazie al coupon di sconto da sfruttare applicando il codice promo PSPRNOV24.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento in piccole e comode rate a interessi zero con Klarna. La promozione è davvero speciale ma fai in fretta, la disponibilità degli articoli è limitata!

Le caratteristiche tecniche dell’Apple iPhone 15

L’Apple iPhone 15 è un concentrato di energia pura che si contraddistingue per una serie di specifiche tecniche davvero all’avanguardia.

Il suo fiore all’occhiello è il chip ultraveloce A16 Bionic che regala performance incredibili così da ottimizzare qualsiasi tipologia di operazione come la fotografia computazionale, le transizioni fluide della Dynamic Island, e la modalità “Isolamento vocale” per effettuare chiamate più nitide che mai anche in ambienti rumorosi.

Un’altra caratteristica di spicco di questo modello è il suo display enorme Super Retina XDR da 6,1 pollici che, oltre ad essere super luminoso, offre immagini davvero realistiche con colori vividi e particolari minuziosi anche sotto la luce diretta del sole.

Inoltre il dispositivo risulta essere super resistente grazie ad un robusto design realizzato in vetro a infusione di colore e in alluminio. È anche a prova di schizzi, gocce e polvere quindi potrai portarlo ovunque, anche nelle tue avventure all’aria aperta, senza nessuna preoccupazione.

Oggi l’Apple iPhone 15 è disponibile su eBay a soli 709 euro grazie al coupon di sconto da sfruttare applicando il codice promo PSPRNOV24. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. La promozione è davvero speciale ma fai in fretta, la disponibilità degli articoli è limitata!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.