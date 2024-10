Apple iPhone 15 in promozione esclusiva su eBay: ne rimangono pochissimi

Questa è la tua occasione di accaparrarti uno degli ultimi gioiellini della Apple ad un prezzo davvero mai visto prima! Parliamo dell’Apple iPhone 15, oggi disponibile su eBay a soli 699 euro con un mega sconto del 15%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 120 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Approfitta il prima possibile della promozione speciale, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Apple iPhone 15: le specifiche tecniche dello smartphone

L’Apple iPhone 15 è un piccolo portento della tecnologia che oggi puoi portare a casa ad un prezzo davvero mai visto prima.

In primis è dotato di un grande display da 6.1 pollici che offre una delle risoluzioni più elevate in circolazione, garantendo contenuti multimediali davvero impeccabili dai colori super luminosi e i particolari dettagliati. Allo stesso modo, la connettività è sempre assicurata con il modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente.

In più, questo modello dispone di una batteria davvero potente che permette di utilizzarlo in modo intensivo anche per più di una giornata senza avere mai nessuna preoccupazione. La fotocamera da ben 48 megapixel non è da meno: potrai sbizzarrirti e realizzare foto di qualità elevatissima e video in 4K super stabili in qualsiasi condizione di luce esterna.

C’è da sottolineare, inoltre, che questo dispositivo è dotato dell’innovativo chip A16 Bionic che permette di effettuare anche le operazioni più complesse in modo iper fluido ed efficiente in qualsiasi momento della giornata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.