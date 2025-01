Apple iPhone 15: oggi su Amazon lo paghi 150€ in meno

Sei alla ricerca di un nuovo smatphone? Abbiamo la soluzione adatta a te! Si tratta dell’Apple iPhone 15, oggi disponibile su Amazon a soli 731 euro con un super sconto del 17%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare quasi 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, è a tempo limitatissimo!

Apple iPhone 15: tutte le specifiche tecniche

L’Apple iPhone 15 è un gioiellino della tecnologia che permette di soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

Innanzitutto è dotato del chip ultraveloce A16 Bionic che permette funzioni evolute come la fotografia computazionale, le transizioni fluide della Dynamic Island, e la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate. Inoltre ha una batteria davvero potentissima che permette di godere di un’autonomia che supera le 24 ore, mentre con la ricarica rapida potrai avere l’energia di cui hai bisogno in pochissimi minuti.

Un’altra caratteristica di spicco è la sua fotocamera principale da 48MP che scatta foto ad altissima risoluzione, per darti immagini splendide e incredibilmente dettagliate. Inoltre, grazie al teleobiettivo 2x di qualità ottica, è facile comporre l’inquadratura perfetta per i tuoi primi piani con qualsiasi condizione di luce esterna.

Non è da meno il suo robusto design realizzato in vetro a infusione di colore e in alluminio che è anche a prova di schizzi, gocce e polvere. Per finire la parte frontale in Ceramic Shield è più forte di qualunque vetro per smartphone.

