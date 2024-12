Apple iPhone 15: utilizza il codice promo eBay per pagarlo pochissimo

Hai bisogno di un nuovo smartphone? Abbiamo quello che fa per te ad un prezzo spettacolare! Si tratta dell’Apple iPhone 15, oggi disponibile su eBay a soli 674 euro con uno sconto del 5% da sfruttare applicando il codice promo SMARTDEC24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in tre piccole rate mensili a tasso zero con Klarna. Approfitta subito dell’offerta speciale, gli articoli potrebbero terminare a breve!

Le specifiche tecniche dell’Apple iPhone 15

L’Apple iPhone 15 è uno degli smartphone più innovativi sul mercato ed oggi puoi portarlo a casa con una spesa minima grazie al coupon eBay.

La sua punta di diamante è il potentissimo chip A16 Bionic che permette funzioni evolute in tutti i settori così da rendere qualsiasi operazione più efficiente che mai. Ad esempio, avrai a disposizione la fotografia computazionale, le transizioni fluide della Dynamic Island e la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate.

Questo modello vanta, inoltre, di un enorme display Super Retina XDR da 6,1 pollici che offre immagini brillanti dai colori vividi e i dettagli minuziosi in qualsiasi condizione di luce esterna. La resistenza del dispositivo non è da meno grazie al robusto design realizzato in vetro a infusione di colore e in alluminio che non teme schizzi, gocce e polvere.

In più, potrai divertirti a realizzare panoramiche o selfie eccellenti con la fotocamera principale da 48MP che assicura risultati da vero professionista anche nelle ore serali.

