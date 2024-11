Apple iPhone 16 al prezzo minimo storico: occasione imperdibile su Amazon

Oggi non farti scappare questa offerta straordinaria di Amazon che ti consentirà di portare a casa uno degli ultimi smartphone lanciati sul mercato ad un prezzo esagerato! Al momento l’Apple iPhone 16 è disponibile al suo prezzo minimo storico di 901 euro grazie ad uno sconto dell’8%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è davvero più unica che rara!

Apple iPhone 16: le specifiche tecniche e le funzionalità

L’Apple iPhone 16 è un piccolo gioiellino tech, oggi al suo prezzo minimo storico, che ti stupirà per le sue specifiche tecniche all’avanguardia.

È dotato, innanzitutto, del chip A18 che garantisce una serie di prestazioni eccezionali rendendo qualsiasi operazione più efficiente e fluida che mai. In più è dotato di una batteria esagerata che ti accompagna per un’intera giornata senza problemi, e che arriva fino a 22 ore di riproduzione video. Tra l’altro ha anche la possibilità di sfruttare due modalità di ricarica: la ricarica via USB-C o il caricabatterie MagSafe per ricaricare in wireless ancora più velocemente.

Un altro fiore all’occhiello dello smartphone è il sistema di fotocamere evoluto con l’ultra-grandangolo migliorato e l’autofocus che regala dettagli incredibilmente nitidi a foto e video macro, così da avere risultati da vero e proprio professionista.

Anche la resistenza non è da meno in quanto ha un robusto guscio in alluminio aerospaziale con un display Super Retina XDR da 6,1″.

Oggi l’Apple iPhone 16 è disponibile su Amazon al suo prezzo minimo storico di 901 euro grazie ad uno sconto dell’8%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, la promozione è davvero più unica che rara!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.