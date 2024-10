Apple iPhone 16 in doppio sconto: la promo esclusiva è su eBay

L’ultimo arrivato in casa Apple oggi è disponibile su eBay ad un prezzo stracciato e mai visto prima! Si tratta dell’Apple iPhone 16, al momento acquistabile a soli 884 euro grazie ad uno sconto del 4% ed un ulteriore ribasso del 5% da applicare con il codice promo TECHWEEK24.

Apple iPhone 16: tutte le specifiche tecniche

L’Apple iPhone 16 è l’ultimo arrivato in casa Apple e si contraddistingue per caratteristiche tecniche davvero mai viste prime e che ti lasceranno a bocca aperta.

A renderlo davvero unico è il potentissimo chip A18 che permette di effettuare qualsiasi cosa, dai progetti professionali più complessi alle lunghe sessioni di gaming, in maniera sempre efficiente e super fluida.

Questo modello è dotato di un grande display da 6.1 pollici con una risoluzione che è tra le più alte sul commercio, così da garantire immagini e contenuti multimediali in generale sempre impeccabili con qualsiasi condizione di luce esterna.

Un’altra specifica di spicco dell’iPhone è la sua fotocamera con un sensore da ben 48 megapixel e funzionalità all’avanguardia che permettono di scattare foto e realizzare video in 4K dai particolari minuziosi con colori vividi e sempre realistici.

In più, con una RAM da 8 GB ed una memoria interna da 128 GB, avrai la possibilità di archiviare in sicurezza qualsiasi tipologia di file per averlo sempre a portata di mano.

Oggi l’Apple iPhone 16 è acquistabile su Amazon a soli 884 euro grazie ad uno sconto del 4% ed un ulteriore ribasso del 5% da applicare con il codice promo TECHWEEK24. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la doppia promozione è davvero più unica che rara!

