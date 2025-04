Apple iPhone 16 Pro: con il doppio sconto Amazon è tuo a 220€ in meno

L’Apple iPhone 16 Pro è ora in doppia offerta su Amazon a soli 1.149 euro! Approfitta di uno sconto incredibile del 12% e di un coupon aggiuntivo di 50 euro da applicare al momento dell’ordine per regalarti uno dei dispositivi più desiderati del momento. Non lasciarti sfuggire questa occasione per possedere un gioiello tecnologico che combina design, prestazioni e innovazione come mai prima d’ora.

Un design che incanta e prestazioni al top

Con una struttura in titanio che garantisce eleganza e robustezza, l’Apple iPhone 16 Pro è sinonimo di stile e durata. Il suo peso contenuto lo rende incredibilmente maneggevole, mentre il display Super Retina XDR da 6,3 pollici, protetto da Ceramic Shield, offre una resistenza senza paragoni contro graffi e cadute. Questo dispositivo non è solo bello da vedere, ma anche incredibilmente resistente.

Sotto la scocca, il processore A18 Pro fa la differenza. Grazie al Neural Engine ottimizzato e a una CPU e GPU migliorate, potrai affrontare qualsiasi attività, dai giochi più impegnativi alle applicazioni fotografiche avanzate, con una fluidità straordinaria. Non c’è limite a ciò che puoi fare con questa potenza nelle tue mani.

Fotografia professionale e massima versatilità

La fotocamera Fusion da 48 MP rivoluziona il modo di scattare foto e registrare video. Cattura ogni dettaglio con la modalità ultra grandangolare o registra video mozzafiato in Dolby Vision 4K a 120 fps. I tuoi ricordi saranno più vivi che mai, grazie anche agli stili fotografici personalizzabili e al controllo intuitivo della fotocamera.

Con una batteria che offre fino a 27 ore di riproduzione video, l’iPhone 16 Pro ti accompagna ovunque senza lasciarti a piedi. La porta USB-C e la compatibilità con il sistema wireless MagSafe rendono la ricarica semplice e veloce, adattandosi a ogni tua esigenza.

Funzionalità che fanno la differenza

Tra le innovazioni più apprezzate spicca il sistema di comunicazione satellitare per emergenze, una funzione che potrebbe letteralmente salvarti la vita in situazioni critiche, anche in assenza di segnale cellulare o Wi-Fi. L’interfaccia utente personalizzabile ti permette di rendere unico il tuo dispositivo, dalla schermata Home alla nuova app Foto.

Non perdere l'occasione di possedere uno smartphone che rappresenta il massimo della tecnologia Apple.

