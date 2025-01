Apple iPhone 16 Pro in svendita su Amazon: approfitta dell'occasione unica

Il nuovissimo gioiellino della Apple oggi può essere tuo ad un prezzo stracciato che non si era mai visto prima! Parliamo ovviamente dell’Apple iPhone 16 Pro, al momento disponibile su Amazon a soli 1.251 euro con un super sconto del 9%.

In questo modo è possibile risparmiare più di 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, potrai anche effettuare il pagamento in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è davvero irripetibile!

Apple iPhone 16 Pro: tutte le caratteristiche tecniche

L’Apple iPhone 16 Pro è l’ultimissimo gioiellino lanciato dalla Apple, ed oggi è disponibile ad un prezzo che non si era mai visto prima.

A partire dal suo design, questo smartphone è davvero una chicca in quanto è realizzato in titanio leggero e resistente, con display Super Retina XDR più ampio da 6,3 pollici. Inoltre è dotato della parte frontale in Ceramic Shield di ultima generazione quindi nettamente più resistente rispetto a tutti gli altri modelli in circolazione.

Allo stesso tempo il chip A18 Pro è super efficiente e regala performance incredibili in qualsiasi campo, rendendo possibili funzioni evolute per foto e video oltre a fornire prestazioni grafiche eccezionali per giochi anche complessi.

Non è da meno il sistema di fotocamere evoluto con quella principale da 48MP grazie alla quale è possibile scattare foto ad alta risoluzione e girare video di un altro livello sfruttando il Dolby Vision 4K a 120 fps. Ugualmente, la batteria è potentissima e ti accompagna per più di 24 ore senza alcuna preoccupazione.

