Apple iPhone 16 Pro Max: applica il coupon eBay per ottenere uno sconto super

L’ultimissimo gioiellino lanciato dalla Apple oggi può essere tuo ad un prezzo da capogiro! Si tratta dell’Apple iPhone 16 Pro Max, al momento disponibile su eBay a soli 1.253 euro grazie ad uno sconto del 5% da sfruttare applicando il codice promo SMARTDEC24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in tre piccole e comode rate mensili a tasso zero con Klarna. Non aspettare oltre, hai pochi giorni a disposizione per approfittare del coupon eBay!

Apple iPhone 16 Pro Max: tutte le specifiche tecniche dello smartphone

L’Apple iPhone 16 Pro Max è l’ultimissimo arrivato in casa Apple ed oggi può essere tuo ad un prezzo davvero minimo grazie al coupon eBay.

Innanzitutto l’innovativo chip A18 Pro dà vita a Apple Intelligence con un Neural Engine più rapido, oltre ad una CPU e una GPU migliorate. Questo garantisce performance eccezionali in ogni campo per farti svolgere qualsiasi cosa in modo ottimale e super fluido, sia a lavoro che nell’intrattenimento quotidiano.

Un’altra specifica di spicco è la sua autonomia senza pari: la sua efficienza energetica è eccezionale tanto che ti accompagna per più di una giornata oltre ad offrirti fino a 33 ore di riproduzione video. Inoltre è possibile utilizzare due modalità di ricarica: via USB-C o wireless agganciando semplicemente un caricabatterie MagSafe al dispositivo.

Dal punto di vista del design, questo modello vanta un display Super Retina XDR più ampio da 6,9″, con la parte frontale in Ceramic Shield di ultima generazione che è due volte più forte di qualsiasi vetro per smartphone.

Oggi l’Apple iPhone 16 Pro Max è disponibile su eBay a soli 1.253 euro grazie ad uno sconto del 5% da sfruttare applicando il codice promo SMARTDEC24 al momento dell’ordine. Non aspettare oltre, hai pochi giorni a disposizione per approfittare del coupon eBay!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.