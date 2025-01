Apple iPhone 16: un gioiellino tech da prendere al volo con il coupon sconto eBay

Uno dei migliori smartphone in circolazione oggi può essere tuo ad un prezzo da capogiro! Si tratta ovviamente dell’Apple iPhone 16, oggi disponibile su eBay a 788 euro grazie ad un coupon di sconto del 5% da sfruttare applicando il codice promo CRAZYSALDI25PC al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita ed è possibile anche effettuare il pagamento in tre piccole rate mensili a tasso zero con Klarna. Cosa aspetti? A questo prezzo gli articoli stanno letteralmente andando a ruba!

Le caratteristiche tecniche dell’Apple iPhone 16

L’Apple iPhone 16 è un gioiellino tech lanciato da pochissimo sul mercato e che si contraddistingue per specifiche tecniche mai viste prima.

La sua punta di diamante è il potentissimo chip A18 che rende tutto più fluido che mai, oltre a dare vita ad Apple Intelligence e rendere possibili funzioni per foto e video di livello evoluto e gaming da console con un’efficienza incredibile.

Inoltre, con questo processore di ultima generazione, potrai personalizzare al massimo il tuo smartphone cambiando, ad esempio, il colore delle icone sulla schermata Home, trovando subito le tue foto preferite nell’app Foto ridisegnata, o dando vita alle tue parole ed emoji con i divertenti effetti animati che trovi in iMessage.

Un’altra specifica di spicco è la sua batteria dalla potenza estrema che garantisce più di una giornata di autonomia, oltre a 22 ore di riproduzione video. In più potrai scegliere se adottare la ricarica via USB-C o agganciare un caricabatterie MagSafe per ricaricare in wireless ancora più velocemente.

