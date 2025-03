Apple iPhone 16E in doppio sconto su eBay: il risparmio è maggiore di 100€

L’ultimissimo arrivato in casa Apple oggi è già scontato su eBay! Si tratta dell’Apple iPhone 16E, al momento disponibile a soli 620 euro con uno sconto dell’11% ed un ulteriore coupon di 30 euro da sfruttare applicando il codice promo PSPRMAR25 al momento dell’ordine.

Questo vuol dire che complessivamente potrai risparmiare più di 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in tre piccole e comode rate mensili con Klarna al check-out. Cosa aspetti? Una doppia offerta del genere è davvero sbalorditiva!

Tutte le specifiche tecniche dell’Apple iPhone 16E

L’Apple iPhone 16E è l’ultimissimo gioiellino della Apple che oggi può essere tuo ad un prezzo minimo grazie al doppio sconto eBay.

Innanzitutto è progettato per Apple Intelligence e ha tutta la potenza del chip A18 così da garantire performance eccellenti in qualsiasi settore, che si tratti di lavoro o di intrattenimento quotidiano. Per di più, grazie agli aggiornamenti periodici di iOS, il tuo iPhone resta come nuovo per anni ottimizzando qualsiasi operazione quotidiana.

Un’altra specifica davvero eccezionale è la sua fotocamera Fusion da 48MP che ti permette di scattare foto e girare video ad altissima risoluzione in qualsiasi condizione di luce esterna. Allo stesso tempo, la fotocamera frontale da 12MP scatta fantastici selfie e garantisce videochiamate più realistiche che mai.

Non è da meno il suo spettacolare display da 6,1 pollici che usa la tecnologia OLED per regalarti immagini perfette dai colori brillanti ed i dettagli minuziosi. In più, la parte frontale è in Ceramic Shield quindi risulta essere più forte di qualsiasi vetro per smartphone.

Per finire, lo smartphone ha una potente batteria che ti accompagna per una giornata intera e ti offre fino a 26 ore di riproduzione video.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.