Apple iPhone X 64GB (Ricondizionato): lo sconto del 54%€ è NATALIZIO

Grazie alla promozione Amazon di oggi, che propone il 54% di sconto su questo prodotto ricondizionato di Amazon Warehouse, l’iPhone X da 64GB lo puoi trovare oggi a soli 274€, ovverosia 325,00€ di meno rispetto al prezzo di listino. Caratterizzato da un bellissimo design interamente in vetro, uno display Super Retina da 5,8 pollici, chip A11 Bionic, ricarica wireless e una fotocamera posteriore migliorata con doppia stabilizzazione ottica dell’immagine, ancora oggi è considerato uno dei migliori Melafonini in commercio.

Apple iPhone X, occasionissima Amazon Warehouse

Come accennato prima, l’iPhone X ha un display Super Retina da 5,8 pollici all-screen, che segue esattamente le curve del dispositivo fin negli eleganti angoli smussati. La scocca, poi, sia nella parte frontale che posteriore è interamente realizzata nel vetro più resistente mai utilizzato per uno smartphone. Tornando al panello, che è di tipo OLED, offre colori incredibili, neri realistici, un contrasto di un milione a uno e supporto per una vasta gamma cromatica.

Il device dispone poi di diverse funzioni avanzate, come la tecnologia Face ID che ti consente di sbloccare il telefono, accedere alle app e regolare i tuoi acquisti in un attimo. La fotocamera anteriore TrueDepth da 7 megapixel, grazie a cui è possibile utilizzare la funzione Face ID, presenta un’elevata capacità di acquisizione cromatica, la stabilizzazione automatica dell’immagine e un controllo preciso dell’esposizione, oltre a offrire la modalità Ritratto per selfie straordinari con effetto profondità di campo.

Infine, la doppia fotocamera da 12MP con tecnologia Ritratto, una funzione di illuminazione ritratto e un effetto Bokeh migliorato. Il tutto gestito dal chip A11 Bionic con Neural Engine, usa una tecnologia di apprendimento automatico in tempo reale per trasformare la tua esperienza di foto, giochi e la realtà aumentata. iPhone X è un ottimo smartphone anche da questo punto di vista quindi. Approfitta quindi dell’occasione e fallo tuo a soli 274€. Perché ricordati che un dispositivo Amazon ricondizionato certificato è un dispositivo che ha avuto un precedente proprietario e che ha subito un processo di ricondizionamento. Di fatto è stato professionalmente ispezionato, testato e pulito da fornitori qualificati di Amazon.

