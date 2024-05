Apple MacBook Air con chip M3 a 250 EURO IN MENO: l'affare è D'ORO

Sei alla ricerca di un pc portatile di ultima generazione adatto sia in ufficio che a casa? Abbiamo la soluzione per te! Oggi l’Apple MacBook Air con chip M3 è disponibile su Amazon a soli 1.099 euro con uno sconto bomba del 19%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 250 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta così conveniente non capita tutti i giorni!

Apple MacBook Air con chip M3: tutte le specifiche tecniche

L’Apple MacBook Air con chip M3 è dotato di una potente CPU 8-core e della GPU 10-core del chip M3 che permette di effettuare qualsiasi operazione nel modo più veloce e fluido possibile.

Il dispositivo è superleggero e spesso poco più di un centimetro, quindi può seguirti ovunque: è possibile inserirlo in borsa o nello zaino in un attimo così da poterlo portare dappertutto nella massima comodità.

L’autonomia è un’altra caratteristica di spicco: la batteria dura tutto il giorno, fino a 18 ore no stop, così puoi lasciare l’alimentatore a casa e non avere mai problemi di energia.

È dotato di un display Liquid Retina da 13,6″ che supporta un miliardo di colori e che permette di immergerti nelle immagini e nei tuoi contenuti multimediali come mai prima d’ora.

Allo stesso modo le videochiamate saranno più nitide che mai grazie alla Videocamera FaceTime HD a 1080p, ai tre microfoni e ai quattro altoparlanti con audio spaziale.

Oggi l’Apple MacBook Air con chip M3 è disponibile su Amazon a soli 1.099 euro con uno sconto bomba del 19%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 250 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Non aspettare oltre, un’offerta così conveniente non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.