Apple MacBook Air con chip M3: il laptop SUPERLEGGERO e POTENTISSIMO in SVENDITA

Sogni da sempre un laptop super innovativo e prestante? Abbiamo quello che fa per te! Oggi l’Apple MacBook Air con chip M3 è disponibile su Amazon a soli 1.583 euro con uno sconto conveniente del 4%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. L’offerta è davvero strepitosa, non fartela scappare!

Apple MacBook Air con chip M3: tutte le specifiche tecniche

L’Apple MacBook Air con chip M3 è un vero e proprio concentrato di potenza grazie a specifiche tecniche di altissimo livello.

Questo dispositivo è superportatile e sfreccia a tutta velocità fra i tuoi impegni e le tue passioni, offrendo massima fluidità ed efficienza in qualsiasi operazione. Inoltre è superleggero e spesso poco più di un centimetro, quindi può essere inserito con la massima comodità in borsa o nello zaino.

Grazie alla potente CPU 8-core e la GPU 10-core del chip M3, potrai effettuare qualsiasi lavoro nella maniera più veloce e prestante possibile. In più, vanta un’autonomia elevatissima: la batteria dura funo a 18 ore quindi puoi utilizzare il pc tutto il giorno senza preoccupazioni, lasciando tranquillamente l’alimentatore a casa.

Il display Liquid Retina da 15,3″ supporta un miliardo di colori per farti immergere come mai prima d’ora nei tuoi contenuti multimediali preferiti. Allo stesso modo le videochiamate saranno più realistiche che mai grazie alla videocamera FaceTime HD a 1080p, ai tre microfoni e ai sei altoparlanti con audio spaziale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.