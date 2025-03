Apple MacBook Pro 2023: con le Offerta di Primavera risparmi quasi 700€

La Festa delle Offerte di Primavera continuano con tantissime promozioni imperdibili! Oggi l’Apple MacBook Pro 2023 è disponibile su Amazon a soli 2.183 euro con un super sconto del 24%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare quasi 700 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile dell’offerta, è un’offerta più unica che rara!

Apple MacBook Pro 2023: le caratteristiche tecniche

L’Apple MacBook Pro 2023 è dotato, innanzitutto, del chip Apple M3 Pro, con una CPU 12-core e una GPU 18-core, che offre performance straordinarie per qualsiasi tipologia di lavoro ed operazione in tutti i campi.

Questo modello vanta un enorme display Liquid Retina XDR da 16,2″ con gamma dinamica estrema che ha più di 1000 nit di luminosità così da offrirti contenuti HDR spettacolari in qualsiasi condizione di luce esterna.

Allo stesso tempo, anche le tue videochiamate saranno impeccabili e iper realistiche con la Videocamera FaceTime HD a 1080p, i tre microfoni in array di qualità professionale e il sistema a sei altoparlanti con audio spaziale.

Un altro punto di forza del pc portatile in offerta è la sua connettività garantita dalla presenza di numerose porte: nello specifico hai a disposizione una porta MagSafe per la ricarica, tre porte Thunderbolt 4, uno slot SDXC card, una porta HDMI e un jack per le cuffie.

Per finire, grazie ai suoi 18GB di memoria unificata e 512GB di archiviazione SSD, potrai conservare qualsiasi file e contenuto in maniera sicura e velocissima.

