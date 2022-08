Apple Magic Mouse 2 scontato del 20% in colorazione NERA: approfittane

La promozione che stavi attenendo è finalmente arriva e proprio su Amazon. Insomma, due piccioni con una fava se si può dire. Ecco il mouse più ambito sul mercato a buon prezzo: cosa stai aspettando? L‘Apple Magic Mouse 2 è uno di quei accessori di cui non fare a meno se hai un ecosistema di Casa Cupertino a tua disposizione.

Completo di tutto, in questa versione nera è un’occasione da non perdere. Acquista immediatamente il tuo ad appena 86,99€ con il ribasso del 20% e utilizzalo quotidianamente.

Le spedizioni? Completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attico sul tuo account.

Apple Magic Mouse 2: una certezza sotto le tue mani

Questi accessorio/periferica Apple la conosciamo tutti e in fin dei conti la abbiamo presa spesso in giro per il suo metodo di ricarica, ma alla fine dei giochi la abbiamo sempre voluta. Disponibile in colorazione nera è l’aggiunta alla tua scrivania che manca.

Con la sua superficie multi touch lo utilizzi in mille modi differenti rendendo ancora più comoda la navigazione in documenti, web e desktop. Infatti il suo utilizzo si amplia rispetto a un più classico mouse rendendo l’esperienza completa.

Ad esempio puoi sfogliare documenti con un singolo gesto delle dita e tanto altro ancora.

Non ti preoccupare perché in confezione trovi l’amato cavo USB-C Lightning per ricaricarlo senza alcun problema ogni volta che vuoi.

Ancora qui? Non aspettare un secondo in più e collegati immediatamente su Amazon, il tuo amato Apple Magic Mouse 2 ti sta aspettando. Completa l’acquisto ora per risparmiare il 20% in una sola mossa, realizzi i tuoi sfizi con appena 86,99€ senza se e senza ma. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con e senza i servizi Prime attivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.