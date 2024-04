Apple Magic Mouse: l'accessorio PERFETTO per il tuo Mac (a soli 75€)

Se hai da poco acquistato un nuovo computer di casa Apple, non puoi lasciarti sfuggire l’occasione di fare tuo il meraviglioso Magic Mouse che su Amazon si trova in super sconto al prezzo speciale di soli 75,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Corri a prenderlo adesso e non pensarci troppo; è in offerta e dal sito di e-commerce americano avrai anche tantissimi vantaggi esclusivi: vediamoli insieme.

In prima istanza avrai accesso ad un anno di garanzia con il costruttore, valido in tutti gli Apple Store del mondo, ma non solo. Ci sono due anni di garanzia con il rivenditore e potrai perfino effettuare il reso gratuitamente entro 14 giorni dall’acquisto in caso di eventuali problematiche. C’è poi la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

Apple Magic Mouse: ecco perché comprarlo

Partiamo dalla disamina estetica del suo prodotto di casa Apple: il Magic Mouse dispone di una superficie liscia e senza pulsanti ben visibili. Vi è un’unica e ampia area multi-toch super avanzata che ti permetterà di navigare, scorrere nelle pagine, zoomare con gestures super intuitive, proprio faresti con lo schermo di un iPhone o un iPad. Vi è un sensore ottico ad alta precisione che offre un tracciamento impeccabile su qualsiasi superficie, e si può sfruttare sia su un vetro che su una scrivania in legno. È anche un prodotto super completo e smart: si connetterà al tuo Mac in modalità wireless, utilizzando la tecnologia Bluetooth integrata. Basta accenderlo e in pochi istanti sarai pronto a lavorare o a giocare senza alcun lag o rallentamento.

In più è compatibile con una vasta gamma di modelli di Mac, e lo potrai anche sfruttare con un eventuale iPad, volendo. Con l’offerta speciale su Amazon, potrai farlo tuo con soli 75,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; corri a prenderlo. A questa cifra è un super best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.